Кейт Мосс бросила бойфренда, который младше нее на 13 лет

50-летняя супермодель Кейт Мосс рассталась со своим молодым бойфрендом, 37-летним Николаем фон Бисмарком. Решение о разрыве приняла сама звезда, сообщает The Voice Mag .

Модель уже съехала из дома своего экс-избранника. Несмотря на разрыв, они сумели сохранить дружеские отношения.

Инсайдеры сообщают, что на расставание пары повлияли их разные взгляды на жизнь. Каждый решил пойти своим путем. По словам близких звезды, Мосс хочет «веселиться», а вот ее экс-избранник предпочитает «тихую жизнь».

Источники из окружения говорят, что Мосс и ее бывший возлюбленный месяцами то сходились, то расходились. В какой-то момент модель решила это прекратить, почувствовав, что настало время двигаться дальше. В итоге она сама приняла решение о разрыве.

Мосс и фон Бисмарк начали отношения в 2015 году. На тот момент модель пережила развод с Джейми Хинсом.

Ранее блогер Настя Ивлеева объявила о замужестве. Кто стал ее избранником, она предпочла не говорить.