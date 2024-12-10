Настя Ивлеева объявила о замужестве

Блогер Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале заявила, что «вышла замуж». Других подробностей звезда пока не озвучила.

«Вышла замуж», — кратко написала блогер.

Ранее Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем (Алексей Узенюком). Пара развелась после 2 лет брака. Знакомые звезд говорили, что Ивлеева сильно ревновала Узенюка, а сам рэпер в один момент начал «уставать» от супруги.

«Она и не скрывает, что именно с ним испытала „собственнические инстинкты“, почувствовала, что он — ее собственность. Пандемию просидели вместе, Алексей стал уставать от жены, с которой до карантина виделся не столь часто из-за разных графиков, начались ссоры», — утверждал знакомый звездной пары в беседе с kp.ru.

После разрыва с Элджеем Ивлеева заверяла журналистов, что их расставание пройдет мирно и без скандалов.

Имя своего нового супруга блогер пока не озвучивала.