Катя Лель рассказала, сколько стоит исцеление у нее с помощью дара

Певица Катя Лель рассказала, как и на каких условиях помогает людям с помощью своего дара исцеления, сообщает «Газета.ru» .

«Делаю по зову сердца, денег не беру за это. Но есть вселенский обмен энергиями, который должен произойти, то есть человек должен рубль дать или конфетку за это, потому что не может в одну сторону идти энергия», — отметила певица.

По мнению целительницы, энергия должна возвращаться с благодарностью, поэтому существует вселенский закон, предполагающий обмен энергией с тем, что тебе помог. В противном случае, тот, кто отдает энергию, но не получает ее обратно, будет страдать.

Также она рассказала, что помогала многим даже и совершенно незнакомым людям. Певица вспомнила, как помогала людям даже по телефонному звонку, а этих людей никогда в жизни не видела. Однако в таком случае в лечении большую роль играет взаимная людская вера.