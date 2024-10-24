Картины Пугачевой и Галкина* оказались палью

Адвокат и коллекционер Александр Добровинский назвал подделками многие картины, которые певица Алла Пугачева и ее супруг-комик Максим Галкин* хотели вывезти из замка в Грязи за границу. По словам юриста, полотна из коллекции звездной четы стоят по 10-15 тысяч рублей, сообщает SHOT .

К примеру, картина «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена ушла с молотка еще на аукционе Sotheby’s. Она находится в коллекции одного бизнесмена в США, и оригинал полотна оценивают примерно в 500 000 долларов.

«Таможенник, который вынимает из ящика картину, он не знает, копия это или оригинал. Поэтому он говорит: „К вывозу не подлежит, идите в Министерство культуры и получайте разрешение на вывоз“», — рассказал адвокат.

Пугачева и Галкин* пытались вывезти свой антиквариат из подмосковной деревни Грязь. Сперва коллекцию оценивали примерно в 20 миллионов долларов.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ