Капремонт Дома культуры им Нариманова в Шатуре проводят по народной программе ЕР

В рамках реализации народной программы в городском округе Шатура идет капитальный ремонт Дома культура имени Нариманова. Дом культуры является уникальным культурным объектом и наследием. Работы на объекте движутся планово и согласно графика, сообщает пресс-служба руководителя фракции ОМСУ Ольги Бурмистровой.

По народной программе «Единой России» для ДК имени Н. Н. Нариманова был разработан индивидуальный проект, восстанавливающий исторический облик дома культуры, но в современном исполнении.

На сцене ДК им. Н. Н. Нариманова когда-то выступали: знаменитый бас Большого театра Максим Михайлов, известные певцы Вадим Козин и Лидия Русланова, Леонид Утесов и Валерий Ободзинский, Аида Ведищева и многие другие.

Со сцены клуба читали свои стихи известные московские поэты. Сюда приезжали столичные театры и представляли драматические спектакли, оперетты и даже оперы. Но в последние несколько лет здесь не могли выступать даже местные артисты из-за аварийности кровли над сценой и зрительным залом.

Дом культуры им. Нариманова — такой же знаковый для Шатуры архитектурный объект, как и деревянные дома в старой части города, как и первое здание электростанции, как и «дом пионеров». Этой постройкой в том числе сформирован культурный код города.

После реконструкции изменится главный вход, вернутся на свои места большие окна. По фотографиям и эскизам восстановят архитектуру и планировку помещений, отреставрируют полотна художников Игумнова и Меркулова.

Из капремонта Дом культуры имени Нариманова должен выйти полностью преображенным, приобретя современный уровень безопасности и комфорта, но и сохранив историческую ценность, особый колорит и атмосферу.

Завершение капитального ремонта планируется в первой половине 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.