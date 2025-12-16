«К своему нулю прибавила единицу»: Киркоров о критике Цыгановой в адрес Долиной

Киркоров: Цыганова напомнила о себе с помощью критики в адрес Долиной

Обсуждение вокруг певицы продолжается после скандала с ее квартирой. Цыганова резко отреагировала на слова Долиной в программе «Пусть говорят», назвав их «бредом».

Киркоров в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявления Цыгановой. Он отметил, что исполнительница пытается привлечь к себе внимание за счет известных артистов.

«Вдруг все вспомнили про Цыганову. То есть к своему нулю творческому Цыганова прибавляет единицу в виде Ларисы Долиной или Киркорова (он ей тоже покоя не дает), и она в этот момент становится десяткой, о ней вспомнили», — сказал Киркоров.

По мнению певца, Вика Цыганова и ее муж развернули активную деятельность против Ларисы Долиной, чтобы напомнить о себе. Киркоров добавил, что подобные высказывания часто цитируются в СМИ.

