«К своему нулю прибавила единицу»: Киркоров о критике Цыгановой в адрес Долиной
Певец Филипп Киркоров в эфире радио «Комсомольская правда» резко высказался о критике Вики Цыгановой в адрес Ларисы Долиной, сообщает kp.ru.
Обсуждение вокруг певицы продолжается после скандала с ее квартирой. Цыганова резко отреагировала на слова Долиной в программе «Пусть говорят», назвав их «бредом».
Киркоров в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявления Цыгановой. Он отметил, что исполнительница пытается привлечь к себе внимание за счет известных артистов.
«Вдруг все вспомнили про Цыганову. То есть к своему нулю творческому Цыганова прибавляет единицу в виде Ларисы Долиной или Киркорова (он ей тоже покоя не дает), и она в этот момент становится десяткой, о ней вспомнили», — сказал Киркоров.
По мнению певца, Вика Цыганова и ее муж развернули активную деятельность против Ларисы Долиной, чтобы напомнить о себе. Киркоров добавил, что подобные высказывания часто цитируются в СМИ.
