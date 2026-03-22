Юрист заявил о необходимости переименования группы «Иванушки International»

Группа «Иванушки International» должна быть переименована, считает патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов. По его словам, коллективу необходимо убрать иностранное слово, сообщает РИА Новости .

Как объяснил юрист, товарный знак зарегистрирован только на русскоязычную часть названия. При этом в России с 1 марта начали действовать ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.

Зарегистрированный товарный знак «Иванушки» не включает слово International, поэтому нововведения распространяются на группу. Чтобы избежать санкций, англицизм необходимо убрать.

При этом правообладатель может подать новую заявку на товарный знак «Иванушки International» и после регистрации вернуться к использованию старого названия.

