Юрист объяснил, как блогеры смогут обходить закон о запрете рекламы в Instagram*

Глава адвокатской коллегии «Лунев и партнеры» Алексей Лунев считает, что блогерам будет проще заплатить штраф, чем отказаться от рекламы в запрещенных соцсетях, сообщает «Вечерняя Москва».

Госдума РФ 25 марта приняла поправки к законам «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе», которые предусматривают запрет на рекламу в соцсетях, которые признаны запрещенными или нежелательными в России. К ним относятся соцсеть Х (бывший Twitter), а также Facebook* и Instagram*. Поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года. Для нарушителей предусмотрены штрафы: до 2,5 тысяч рублей для физлиц, до 20 тысяч рублей — для должностных лиц, до 500 тысяч рублей — для компаний.

Однако юрист уверен, что блогеры охотнее заплатят эти 2,5 тысячи рублей штрафа и будут продолжать рекламировать что-либо у себя или рекламироваться самим.

Он также предположил, что размер штрафа будет закладываться в цену услуг блогера. Например, если он берет за рекламу 500 тысяч рублей, а его рекламодателя оштрафуют за это на 100 тысяч, то блогер может этот штраф оплатить или вернуть в качестве «кешбэка».

Лунев добавил, что могут использоваться и другие схемы махинаций.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России