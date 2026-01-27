Юрий Лоза высказался о появлении в РФ чек-листа деструктивных идей в песнях

Певец Юрий Лоза в разговоре с Газета.ru поддержал формирование в РФ чек-листа деструктивных идей в треках. Он считает решение Общественной палаты Башкирии правильным.

Лоза считает, что нет ничего плохого в появлении ограничений в творчестве. Они применяются во многих развитых государствах.

Артист добавил, что страна должна защищать собственные идеалы, моральные установки и нравственные ценности. В противном случае, есть риск утратить идентичность. Поэтому Лоза назвал решение правильным.

Музыкант уверен, что артисты, которые транслируют в собственных треках деструктивные идеи, обязаны отвечать за это в соответствии с законодательством. Еще он не считает сложным найти певцов, которые публикуют запрещенный контент.

Бороться с авторами таких песен при нынешнем уровне техники можно «легко и непринужденно». К нарушителю можно применять меры в рамках законодательства.

До этого в Общественной палате Республики Башкортостан сформировали чек-лист, который дает возможность определять деструктивные идеи в песнях. Среди них пропаганда запрещенных веществ, унижение социальных групп, культивирование безнравственности, отрицание традиционных ценностей, патриотических идеалов, распространение экстремистских идей.

