Юрий Лоза признался, что в его гримерке всегда должно быть пиво

Лоза не появляется на крупных концертах, потому что «места заняты молодыми»
Культура

Певец Юрий Лоза признался, что отказывается от масштабных выступлений. Сейчас даже анонсы его концертов проходят «тихо и без особых скандалов». Стало известно, где выступает артист и что находится у него в райдере, сообщает Общественная Служба Новостей.

Лоза признался, что у него появилось много нового в репертуаре, свою деятельность он не останавливал. С концертами артист продолжает ездить по регионам, например, в Ярославль, Кострому, Томск и многие другие. Но принимать участие в громких и больших концертах на данный момент Лоза отказывается, в том числе от отчетных концертов по типу «Песни года».

«Во-первых, сам не хочу, во-вторых, особо никто не зовет, если вы забыли, то эти места заняты новыми исполнителями, как Клава Кока», — добавил певец.

Также Лоза рассказал, что в его гримерке обязательно должны быть горячительные напитки. Особенно он любит пиво, но перед концертами он не пьет алкоголь, расслабиться артист позволяет себе только после выступления.

Чьих-то портретов в его гримерках нет, он предпочитает брать собственное фото с собой, причем только то, что в паспорте. Лоза добавил, что нельзя создавать себе кумира, поэтому и возить портреты каких-то звезд бессмысленно.