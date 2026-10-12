Юрий Куклачев предсказал сыну встречу с будущей женой

Дрессировщик и создатель Театра кошек Юрий Куклачев предвидел знакомство сына Дмитрия с будущей супругой Мариной. Пара поделилась этой историей в интервью для проекта «Нетленка», сообщает «Абзац» .

Дмитрий учился в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) и приехал на выступление отца в ДК «Красный Октябрь». На той же площадке репетировал танцевальный коллектив театра «Гжель». Среди танцовщиц он заметил Марину.

Чтобы познакомиться с девушкой, Дмитрий пошел на хитрость: представился начинающим исследователем и попросил художественного руководителя ансамбля Владимира Захарова помочь с эссе о русском танце. Пока студент ждал его возле двери, репетиция закончилась. Марина первой села на скамейку рядом с Дмитрием.

По словам Марины Куклачевой, перед поездкой отец дал сыну напутствие.

«Когда он собирался ехать, отец сказал: „Сынок, едешь за судьбой“», — рассказала она.

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