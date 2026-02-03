Юрий Горбатиков из Жуковского получил звание Заслуженного артиста Московской области

Артист театра «Стрела» из Жуковского Юрий Горбатиков удостоен звания Заслуженного артиста Московской области за вклад в развитие театрального искусства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юрий Горбатиков работает в жуковском драматическом театре «Стрела» с 1991 года. За это время он создал около пятидесяти сценических образов в детских и взрослых спектаклях, среди которых Карлсон, Кот Леопольд, Баба Яга, Фамусов в «Горе от ума» и Собакевич в «Мертвых душах».

Артист активно участвует в федеральных программах «Культура малой родины» и «Большие гастроли». Благодаря этим проектам зрители Жуковского и других регионов увидели спектакли «Одолень-трава», «Лекарь поневоле», «Женитьба». Горбатиков представлял театр на фестивалях «Русская классика», «Мелиховская весна» и «Театры Подмосковья», где неоднократно получал высшие награды, включая Гран-при и дипломы Лауреата I степени на международных «Театральных ассамблеях».

Помимо актерской деятельности, Юрий Горбатиков участвует в социальных и патриотических проектах, новогодних представлениях для детей и городских праздниках. В 2022 году он получил Губернаторскую премию как лучший работник театра.

Присвоение звания Заслуженного артиста Московской области стало признанием его профессионализма и вклада в культурное развитие региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.