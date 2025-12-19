Юные жители Домодедово посетили новогоднюю елку главы округа

В Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово 18 декабря прошла традиционная новогодняя елка главы округа Евгении Хрусталевой, где школьники увидели театрализованное представление «На крыльях Победы» и получили подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дворце культуры и спорта «Мир» 18 декабря состоялась новогодняя елка главы Домодедово Евгении Хрусталевой. Для школьников подготовили театрализованное представление «На крыльях Победы» с участием актеров, среди которых была директор дома культуры «Дружба» Ирина Ануфриева. Артисты создали оригинальные костюмы, включая образ пиратской рыбы пираньи.

Режиссер Сергей Веселов отметил, что спектакль развивается благодаря реакции детей. Сотрудник дома культуры Сергей Подаваленко добавил, что сказка получилась веселой и немного страшной, чтобы увлечь юных зрителей.

Евгения Хрусталева поздравила детей и пожелала им мечтать и гордиться своей страной. После реконструкции зала прошло девять представлений, которые посетят около 4,5 тысяч школьников, в том числе дети льготных категорий и участники специальной военной операции. Каждый ребенок получил подарок от главы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.