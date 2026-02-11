В Центральной детской школе искусств Химок 10 февраля состоялся концерт учащихся хореографического отделения. Мероприятие было приурочено к годовщине основания Государственного академического ансамбля народного танца под руководством Игоря Моисеева. Юные артисты посвятили свое выступление мэтру, подчеркнув преемственность поколений в искусстве.

Вечер открыла муниципальный депутат и директор школы Инна Монастырская. Она отметила, что хореографическое отделение работает с 1977 года и за это время подготовило множество профессиональных артистов и педагогов. Два выпускника школы в настоящее время танцуют в ансамбле Моисеева.

С 1992 года отделением руководит заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжова. Под ее руководством создан ансамбль «Юность», известный высоким уровнем подготовки. Традиции продолжают и другие коллективы школы — ансамбли «Росток» и «Улыбка». Ученики изучают не только танец, но и историю искусства, что позволяет школе готовить кадры для ведущих творческих вузов страны.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул важность сохранения культурного наследия, особенно в условиях внешних вызовов. Концерт прошел в рамках проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия». Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что в школе регулярно проходят подобные мероприятия, в том числе концерт «Дорога жизни», посвященный годовщине освобождения Ленинграда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.