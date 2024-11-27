Юные таланты из Капотни вышли на сцену с артистами «Музыкальной мастерской Юрия Розума»

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В рамках проекта педагоги и музыканты провели мастер-классы.

Секреты выступления на сцене и исполнительского мастерства под руководством пианиста и народного артиста России Юрия Розума узнали более 100 участников музыкального фестиваля: ученики и преподаватели музыкальных школ Капотни. Советы юным талантам дали преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных, профессиональные музыканты и педагоги.

Под руководством опытных наставников ребята отточили навыки исполнительского искусства на баяне, гитаре, саксофоне, ударных и других инструментах. Состоялись встречи экспертов с учителями музыкальных школ Капотни, где обсудили современные методики преподавания.

«Я с большой гордостью выхожу на одну сцену со всеми участниками „Музыкальной мастерской“. И могу без преувеличения сказать, что каждый участник внес большой вклад в развитие искусства. Формат этого мероприятия объединяет очень важные составляющие: умение профессионалов обучить языку музыки и зажечь искорки в глазах учеников; серьезное, деловое обсуждение с педагогами музыкальных школ и, конечно, искренний восторг слушателей в концертном зале. Отдельную благодарность хочу выразить Московскому НПЗ „Газпром нефти“ за организацию фестиваля в столичном районе Капотня», — сказал Розум.

Творческий вечер завершился отчетным концертом — дети выступили на одной сцене с профессионалами, исполнили шедевры русской классики и отправились в музыкальное турне по всему миру: прозвучали композиции от чувственных испанских мотивов в стиле фламенко до экзотических произведений для гитары из Южной Америки.

«Музыкальная мастерская Юрия Розума» реализуется программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» совместно с Международным благотворительным фондом Юрия Розума с 2017 года.

«Уже много лет наши эксперты помогают раскрывать потенциал юных музыкантов в разных регионах и передают их педагогам современные методики для развития хрупких талантов. В Москве практические занятия мы дополнили интерактивной экскурсией в музей музыки и концертом-лекцией в филармонии. Эта комбинация позволила ребятам из Капотни погрузиться в историю, поиграть на старинных инструментах, послушать необычную музыку и после мастер-классов выступить на одной сцене с профессионалами. Такой уровень погружения дает детям невероятную мотивацию, расширяет их горизонты и вдохновляет на творческие достижения», — заключила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.