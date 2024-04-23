Юные мытищинцы примут участие в конкурсе «Служба спасения глазами детей»

Прием работ на конкурс продлевается до 23 августа. Благодаря этому творческому проекту юные мытищинские художники от 5 до 18 лет могут рассказать о героях-спасателях, ежедневно борющихся за жизни обычных людей.

Участникам предлагается представить свои работы в трех номинациях: «Есть такая профессия», «Помогая людям» и «Семь Я». В качестве конкурсных работ можно предложить рисунки, поделки, видеоролики, фотографии, мультипликационные проекты и многое другое.

Работы и заявки участников можно отправить любым удобным способом:

• на электронный адрес konkurs112@mail.ru

• почтовым отправлением по адресу: 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 7а (с пометкой «На конкурс»).

Подробная информация о конкурсе размещена на сайтах: 112mo.ru, 112.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.



«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», - сказал глава региона.