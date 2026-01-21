сегодня в 19:05

Юные артисты ДК «Дмитриевский» выступили для получателей соцуслуг в Серебряных Прудах

Творческий коллектив ДК «Дмитриевский» 20 января провел концерт для получателей социальных услуг в стационарном отделении Комплексного центра «Серебряно-Прудский», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные артисты ДК «Дмитриевский» 20 января посетили стационарное отделение Комплексного центра «Серебряно-Прудский» и представили концертную программу «Зимушка». В программу вошли песни, стихи и танцы, которые подарили получателям социальных услуг радость и хорошее настроение.

Сотрудники отделения отметили, что такие мероприятия важны для проживающих, поскольку помогают поддерживать связь с внешним миром и способствуют социализации.

Организаторы выразили благодарность артистам и их руководителю Ольге Сильяновой за подаренные минуты искренней радости и общения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.