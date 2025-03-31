Юные актеры из Серпухова готовятся покорить мир театральной импровизации

Театр Юного Актёра «ЧересЧУР» из Серпухова стал участником 6-го сезона молодёжного проекта «Театральный поединок», сообщили в пресс-службе округа.

В рамках второго этапа проекта «Театральный поединок» молодые актеры проходят интенсивную подготовку. На площадке Дворца торжеств «Центральный» состоялся мастер-класс, который провела известная актриса и тренер по импровизации Ольга Авилова.

«Импровизация — сложный, но крайне важный для актера навык, — отметила Авилова. — Главное, чтобы ребята сохраняли искреннюю увлеченность профессией и учились работать в команде».

Напомним, что в 2022 году команда Театра Юного Актёра «ЧересЧУР» уже добивалась успеха в этом проекте. 8 апреля новое поколение талантов отправится на первую игру сезона в Видное, где их ждут серьезные творческие испытания.

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