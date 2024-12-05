Юные актеры из Подмосковья представили уникальный спектакль в жанре небылиц

В центре досуга «Победа» показали увлекательный спектакль в жанре небылиц. Юные актеры из Детской театральной студии «Сказка» с воодушевлением представили зрителям свою версию истории города Зарайска, сообщила пресс-служба администрации городского округа Зарайск.

Спектакль прошел на одном дыхании, ведь артисты смогли в необычной шуточной форме, с песнями и танцами, передать все радости и горести истории Зарайского края. Эта яркая постановка, основанная на фольклоре Зарайского уезда Рязанской губернии, стала настоящим признанием в любви к родному городу.

Зрители не могли оторвать глаз от сцены, переживая все события вместе с героями. Они смеялись, узнавали интересные исторические факты, а в финале даже приняли участие в народной игре вместе с актерами.

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