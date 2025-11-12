Юлия Рутберг получила премию «МК» за роль в спектакле «Солнце Ландау»

В пресс-центре «Московского комсомольца» 11 ноября прошла XXX церемония вручения Театральной премии «МК». Одной из лауреатов стала Юлия Рутберг, сыгравшая Любовь Ландау в спектакле «Солнце Ландау» режиссера Алексея Шульева.

Юлия Рутберг отметила, что для артистов и режиссеров минуты признания особенно ценны, поскольку за успехом стоят большие усилия.

«Для любого артиста, режиссера, художника, когда его хвалят — это прекрасные минуты, ведь мы не спали, не ели, вскарабкиваясь на свои Эвересты. Прекрасно, когда это делают коллеги — тем более приятно! Желаю, чтобы у всех, кто получит эти призы, день был счастливым, наполненным, чтобы это была веха! Прекрасные мгновения надо останавливать! Пусть премия остановит эти мгновения, мы сделали что-то хорошее, нужное, а дальше сбросим с себя все регалии и пойдем играть в театр», — поделилась артистка.

Директор театра Кирилл Крок ранее отмечал, что у труппы уже собрался целый сервиз наградных тарелок от «МК». Юлия Рутберг подчеркнула, что в театре не принято привыкать к наградам.

«Если кто-то привык, то мне жаль этого человека. Привыкшего к наградам артиста надо списывать как б/у», — сказала актриса.