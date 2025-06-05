Юлия Меньшова опровергла информацию о госпитализации Веры Алентовой

Информация о госпитализации звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой — фейк. Об этом заявила ее дочь Юлия Меньшова, сообщает РБК .

По словам актрисы, в Сети распространились ложные сведения о том, что Алентову якобы доставили в больницу.

«Врут», — сказала Меньшова.

Информация о госпитализации актрисы не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Алентову якобы доставили в больницу в связи с жалобами на боли в животе. Отмечалось, что у актрисы нашлось новообразование, из-за которого ее пришлось оперировать.