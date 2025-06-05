Юлия Меньшова опровергла информацию о госпитализации Веры Алентовой
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Информация о госпитализации звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой — фейк. Об этом заявила ее дочь Юлия Меньшова, сообщает РБК.
По словам актрисы, в Сети распространились ложные сведения о том, что Алентову якобы доставили в больницу.
«Врут», — сказала Меньшова.
Информация о госпитализации актрисы не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что Алентову якобы доставили в больницу в связи с жалобами на боли в животе. Отмечалось, что у актрисы нашлось новообразование, из-за которого ее пришлось оперировать.