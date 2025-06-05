SHOT: актрису Веру Алентову прооперировали в Москве из-за новообразования

сегодня в 08:23

83-летняя актриса Вера Алентова была доставлена в больницу в Москве из-за плохого самочувствия. У нее нашли новообразование, сообщает SHOT .

Актриса пожаловалась на боли в области живота. Ее госпитализировали в столичную клинику.

Врачи осмотрели Алентову. Они обнаружили у нее новообразование. В итоге звезду прооперировали. Операция прошла успешно.

Сейчас актриса восстанавливается. Она временно отказалась от работы. Однако спектакль в Театре Пушкина с участием звезды в конце июня все же состоится.

Вера Алентова — звезда оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Она также снималась в таких кинолентах, как «Завтра была война», «Ширли-мырли», «И все-таки я люблю…».