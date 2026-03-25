Юбилейный концерт ансамбля Веселуха пройдет в Бронницах 28 марта

Юбилейный концерт народного ансамбля русской песни «Веселуха» состоится 28 марта в 15:00 в культурно-досуговом центре «Бронницы». Программа «Любовь и...» по мотивам фильма «Любовь и голуби» объединит известные и новые номера коллектива, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу концерта войдут полюбившиеся зрителям произведения ансамбля, а также новые композиции, которые ранее не исполнялись на широкой публике. Тематической основой вечера станет классический советский фильм «Любовь и голуби».

Вместе с коллективом «Веселуха» на сцену выйдут хор русской песни «Рябинушка», хореографический коллектив «Конфетти», танцевальная группа «Ретро+», а также ансамбли детской школы искусств Бронниц «Радостея» и «Кладинец». Почетным гостем станет хор русской песни «Павловские узоры» из центра культуры и досуга «Импульс» городского округа Домодедово.

Организаторы отмечают, что юбилейный концерт станет значимым событием для культурной жизни города и подчеркнет преемственность традиций русской народной песни. Вход на мероприятие свободный, 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.