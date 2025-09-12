Яркое представление от юных артистов цирка прошло в обновленном сквере Королева

Культурная жизнь продолжается в обновленном сквере у проходной ракетно-космической корпорации «Энергия».

Юные дарования, увлеченные искусством цирка, исполнили акробатические трюки разной сложности и поразили зрителей своим выразительными гимнастическими номерами и эквилибристики. Среди выступлений особенно выделялись смелые номера воздушной гимнастики и виртуозные манипуляции с различными предметами.

Среди участников были дети разных возрастов, многие из которых занимаются цирковым искусством несколько лет подряд. Каждый артист вложил частичку своей души в выступление, стремясь подарить радость случайным зрителям. Сквер в этот вечер стал настоящей сценической площадкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.