Яркие мероприятия в парках Павловского Посада пройдут на этой неделе

Парк культуры и отдыха (ул. Кирова, 85) снова становится центром активности. Уже 26 июня (четверг) тут пройдут настольные игры для всей семьи. Начало в 15:00 — любимые «На столах» вновь соберут юных любителей интеллектуальных развлечений. А в субботу, как всегда, важное событие — акция «Проверь здоровье в парке». Приходите к 9:00, чтобы пройти полезные медицинские процедуры и консультации от лучших специалистов округа. Третий год парк сотрудничает с медиками, приглашая жителей заботиться о своем здоровье.

В воскресенье, 30 июня, особенный праздник — День Молодежи! Парк приглашает всех на насыщенное мероприятие, полное радости и творчества. Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, концерты, а главное — выступление хэдлайнера Кравца. Программа:

16:00–16:30 — открытие праздника, награждение активистов;

16:30–18:00 — мастер-классы (рисование, уличные танцы);

18:00–19:00 — концерт Кравца;

19:00–21:00 — выступления «Pruts» и «Tiny Thills».

Парк «Дубрава» также готовится к большим событиям. Уже 6 июля здесь пройдет фестиваль «Огонь любви и росы». Есть уникальная возможность стать участником театрального действия — роли все еще распределяются. А пока ближайшие мероприятия:

26 июня (четверг) — театральная студия «Большая сцена» приглашает на показ. Начало в 19:00;

27 июня (пятница) — концерт любимой группы «Карась». Музыкальное шоу стартует в 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.