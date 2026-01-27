Ябеда: Нагиев постоянно жалуется на соседей в элитном отеле Дубая

Жители элитного отеля Kempinski Palm Jumeirah в Дубае назвали Дмитрия Нагиева ябедой за то, что он постоянно жалуется на соседей, сообщает Mash .

По словам очевидцев, актер регулярно звонит на ресепшен, чтобы сообщить о недоразумениях со стороны соседей или постояльцев. Больше всего его раздражает шум — Нагиев борется с ним всеми средствами.

Постояльцы говорят, что актер жалуется на малейший топот или громкие посиделки в ресторане и на пляже. Персонал не знает, как реагировать на его жалобы. Сотрудники оказались в тупике. С одной стороны — актер, который является звездой и владельцем апартаментов в отеле, с другой — другие туристы, которые заселяются в люксовую гостиницу и хотят веселья.

За сервисный сбор и возможность жаловаться на соседей актер ежегодно платит по 5 млн рублей.

Ранее стало известно, что Нагиев купил роскошные апартаменты в отеле Kempinski Palm Jumeirah в Дубае более чем за 300 млн рублей. Актер получил доступ к частному пляжу, бассейну, консьерж-сервису, услугам уборки и круглосуточной охране.

