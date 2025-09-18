«Я нищая»: Тамара Семина призвала повысить пенсии артистам

Артистка Семина: многие актеры получают низкие пенсии и нуждаются в поддержке

Народная артистка России Тамара Семина заявила, что многие актеры, несмотря на известность, получают низкие пенсии и нуждаются в поддержке, сообщает «Абзац» .

Звезда фильма «Вечный зов» рассказала, что многие известные актеры сталкиваются с финансовыми трудностями на пенсии. Она подчеркнула, что выплаты по старости для артистов остаются крайне низкими.

«Давно пора повысить пенсии артистам. Я вот — народная артистка, я нищая. У эстрады тоже свои проблемы. Мы, актеры кино, заброшенные. Пенсия копеечная», — отметила Семина.

Актриса добавила, что пожилые люди часто остаются без внимания и поддержки. По ее словам, их редко спрашивают о нуждах и условиях жизни, а элементарное внимание крайне необходимо.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.