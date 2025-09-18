«Я нищая»: Тамара Семина призвала повысить пенсии артистам
Артистка Семина: многие актеры получают низкие пенсии и нуждаются в поддержке
Народная артистка России Тамара Семина заявила, что многие актеры, несмотря на известность, получают низкие пенсии и нуждаются в поддержке, сообщает «Абзац».
Звезда фильма «Вечный зов» рассказала, что многие известные актеры сталкиваются с финансовыми трудностями на пенсии. Она подчеркнула, что выплаты по старости для артистов остаются крайне низкими.
«Давно пора повысить пенсии артистам. Я вот — народная артистка, я нищая. У эстрады тоже свои проблемы. Мы, актеры кино, заброшенные. Пенсия копеечная», — отметила Семина.
Актриса добавила, что пожилые люди часто остаются без внимания и поддержки. По ее словам, их редко спрашивают о нуждах и условиях жизни, а элементарное внимание крайне необходимо.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.