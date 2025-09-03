«Я недоделанная Кэмерон Диас»: Катя Гордон высказалась о своей внешности
Фото - © Vinnitsky. Собственная работа/Wikipedia.org
44-летняя певица и юрист Катя Гордон рассказала о детских комплексах и сравнила себя с американскими актрисами, сообщает Voice.
По словам исполнительницы, в юности она стеснялась своей внешности. Ее смущали светлые ресницы и брови, которые ей приходилось рисовать фломастером. Также Гордон стеснялась своего носа.
Со временем она научилась принимать себя — теперь певица может появляться на людях даже без макияжа.
«Принимаю себя альбиносом, стареющей Пфайффер (Мишель — ред.) и недоделанной Кэмерон Диас», — сказала Гордон.
В октябре певице исполнится 45 лет. Она посоветовалась с поклонниками, стоит ли ей нарядиться на праздник в образ «гламурной блондинки».
Гордон напрямую связана со скандальным разводом Романа и Елены Товстик. Она представляет интересы женщины, чей муж ушел к Полине Дибровой.
Ранее Елена Товстик заявила, что муж силой требовал от нее развода. Также, по ее словам, у Полины Дибровой был еще один любовник-олигарх.