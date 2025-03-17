«Я и мой персональный транспорт»: похудевший Виторган показал фото с ходунками

Похудевший после операции Максим Виторган не может самостоятельно ходить

Актер, режиссер и радиоведущий Максим Виторган перенес операцию. Звезда сериала «Беспринципные» признался, что не может самостоятельно ходить, а также показал фото с ходунками, сообщает VOICE .

Виторган не уточнил, почему ему пришлось лечь под нож хирурга. Похудевший актер рассказал, что пока ему приходится носить компрессионные чулки. Также он сфотографировался с ходунками в больничной палате.

«Я и мой персональный транспорт. Спасибо всем за слова и дела поддержки! Теперь мы будем жить по-новому (хорошо забытое старое)», — написал Виторган.

Хотя артист находится в больнице, он в хорошем настроении и не унывает. Он пошутил, что и читать ему приходится стоя, поэтому в процессе появилась «некая торжественность».

Ранее появились слухи, что отец актера, 85-летний народный артист России Эммануил Виторган, попал в больницу. Вскоре его супруга Ирина Млодик опровергла эту информацию.