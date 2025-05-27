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Известный турецкий певец Шешен умер после длительной борьбы с раком

Скончался известный турецкий певец и актер Ильхан Шешен. Ему было 76 лет, сообщает Super со ссылкой на GZT.

Шешен умер 26 мая. Он два года сражался с раком легких — онкологию мужчине диагностировали в 2023 году.

Музыкант начал выступать в 1968 году. В 1980-х начал мелькать на телеэкранах.

Шешен сыграл в большом количестве сериалов и фильмов. Наиболее популярные его проекты — «Мумия в бегах», «Любовь любит ложь» и «Заклейменные розы».