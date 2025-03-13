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Известный российский композитор София Губайдулина скончалась в возрасте 93 лет

Ушла из жизни известный российский композитор София Губайдулина. Ей было 93 года, сообщается на сайте мэрии Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования родным и близким композитора. По его словам, София Асгатовна была человеком-эпохой. Он также назвал Губайдулину честным, внимательным и преданным творчеству человеком.

Метшин добавил, что Губайдулина была награждена талантом, которым делилась со своими слушателями. Он выразил благодарность композитору.

«С именем и судьбой Софии Губайдулиной Казань навсегда связана крепкими узами», — сказал мэр города.

София Асгатовна написала музыку к таким телепроектам, как «Маугли», «Вертикаль», «Чучело», «Убийство священного оленя». Она являлась почетным гражданином Казани и заслуженным деятелем искусств РСФСР.

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