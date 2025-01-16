Известный рокер из 90-х вернется на сцену из-за сгоревшего ипотечного особняка

Mash: Лагутенко из «Мумий Тролля» поедет в тур из-за сгоревшего в США особняка

Фронтмен рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко экстренно отправится в тур, чтобы заработать деньги на восстановление сгоревшего в Калифорнии ипотечного особняка. Рокеру придется отыграть около 40 концертов, чтобы получить необходимую сумму, сообщает Mash .

Резиденция 56-летнего рокера в калифорнийском Биг-Роке сгорела вместе с другими домами из-за бушующих лесных пожаров. Оценочно, Лагутенко придется потратить 700-800 тысяч долларов, чтобы отстроить жилье. Ранее он покупал особняк за 2,8 млн долларов.

Прайс Лагутенко как солиста рок-группы — около 40 000 долларов. Организаторы говорят, что «Мумий Тролль» востребован за границей больше других уехавших артистов. Артист готов выступать на вечеринках, корпоративах и днях рождения.

В ходе недавнего тура по США и Канаде Лагутенко отыгрывал концерты почти ежедневно. По словам рокера, у него есть силы выступать в плотном графике.