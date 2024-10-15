Известнейшая пара Голливуда хочет бежать в Европу из-за связи с P. Diddy

Голливудские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис, которые состоят в отношениях, раздумывают над эмиграцией из США. Причиной тому стало повышенное к ним внимание из-за вечеринок скандального рэпера и продюсера P. Diddy, которому грозит длительный тюремный срок, сообщает kp.ru со ссылкой на источник издания In Touch Weekly.

Кутчер пребывает в тревоге, потому что его вновь «тащат по грязи из-за прошлого». Теперь известная голливудская пара всерьез раздумывает над переездом из Штатов, и одно из главных направлений для этого — Европа.

«Они так здорово провели время в Европе… <…>, они думают, что это было бы такое прекрасное место для жизни и воспитания детей», — сказал инсайдер.

Однако киноактеров останавливают многочисленные дела в США. Если же Кунис и Кутчер не решатся покидать родную страну, то они могут переехать в Северную Калифорнию — подальше от Голливуда.

«Суть в том, что они хотят вывезти детей из Голливуда и вырастить их где-нибудь в более сельской местности и вдали от всей поверхностности и клеветы», — добавил информатор издания.

P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) находится под стражей по обвинениям в торговле людьми для сексуального рабства и организации проституции.