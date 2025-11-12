Известная певица Сергиенко установила свой обелиск на Троекуровском кладбище

сегодня в 14:26

Известная российская оперная певица Людмила Сергиенко поставила себе памятник при жизни на Троекуровском кладбище. Дата остается открытой, сообщает Mash .

Половинчатый обелиск установлен у могилы ее супруга — оперного певца Владислава Верестникова. У 79-летней Сергиенко уже долгие годы есть гипертензивная болезнь с поражением сердца.

Из-за больших рисков для здоровья женщина разобралась с похоронными делами заранее. В диалоге с Mash певица подтвердила информацию об установке обелиска.

На надгробии написана дата рождения (17 декабря 1945 года). Однако даты смерти нет — она открыта. Снизу указано, что Сергиенко — «Народная артистка России».

