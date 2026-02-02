Избавились от недвижимости в РФ: как живут родители Монеточки* в Литве

Родители певицы Монеточки* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) избавились от своей недвижимости в России и переехали к дочери в Литву, сообщает SHOT .

60-летний отец и 59-летняя мать артистки избавились от жилья площадью 90,1 кв. м на улице Академика Шварца в Екатеринбурге. Квартира стоит около 15 млн рублей. Тогда же мама певицы оставила на своем сберегательном вкладе 1,6 млн рублей, вырученных с продажи. При этом меньше чем за год она заработала свыше 300 тыс. рублей на процентах.

В Вильнюсе родителям певицы несладко. Ее отец, несмотря на большой стаж инженера в сфере строительства, сейчас рассматривает вакансии обычного строителя. Искать ему работу помогает и дочь. Она рассылает сообщения по русскоязычным чатам подработок.

Мама Гырдымовой* пробует себя в жанре Stand-Up и попала в лигу резидентов, став третьей в конкурсе. В юмористическое выступление входят шутки про абьюзивное отношение дочери к ее лишнему весу.

Из недвижимости у семьи в РФ осталась только комната в коммунальной квартире на Земляном Валу в столице площадью 20,4 «квадрата». Ее приобрели в сентябре 2022 года, через полгода после отъезда певицы из страны. Стоимость этой комнаты — около 11 млн рублей, она оформлена на мать артистки.

Ранее суд в РФ заочно заключил под стражу Монеточку* за неисполнение обязанностей иноагента. До этого ее несколько раз штрафовали за публикации без соответствующей маркировки.

* Признана в России иностранным агентом.

