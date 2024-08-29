Ивлеева должна почти 5 млн руб за пропуск съемок из-за «голой вечеринки»
От блогерши Насти Ивлеевой требуют выплатить примерно пять млн рублей за то, что она не приняла участие в съемках сериала из-за скандала на фоне «голой вечеринки». Об этом сообщает SHOT.
Ивлеева должна была сыграть одну из ключевых ролей в сериале, который снимала фирма Team Films. С блогершей подписали контракт и даже перевели аванс.
Однако после этого произошел скандал на фоне «голой вечеринки», которую провела Ивлеева. В результате блогерша не приняла участие в картине. Вместо нее компании Team Films пришлось нанимать другую актрису.
Ивлеева внесенный аванс фирме обратно не перевела. Теперь Team Films просят блогершу вернуть деньги с процентами. Общая сумма составила 4,7 млн рублей.
Ранее вокруг бара блогерши Ивлеевой разразился скандал. Пользователи соцсетей возмутились, что на рекламной листовке была надпись «Suck it» (переводится, как «соси это»), и пожаловались в Федеральную антимонопольную службу. Однако ФАС отказалась возбуждать дело.