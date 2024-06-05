Истринские артисты завоевали 11 наград на международном фестивале

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2 июня в Москве прошел VIII Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Дорога в лето», на котором выступили маленькие артисты из эстрадно-театральной школы «Альтернатива» города Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ребята показали замечательный результат, завоевав 11 наград. Юные актеры завоевали Гран При, две премии «Ника», 7 номеров стали лауреатами I степени и один — лауреатом II степени. В фестивале-конкурсе школу «Альтернатива» представляли 6 групп, а это 64 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет. Ребята выступали в номинациях вокал, танец и театральное творчество.

Эстрадно-театральная школа «Альтернатива» основана в октябре 2013 года в Истре. Основатель и художественный руководитель школы, член Союза композиторов России, обладатель медали им. М. Глинки «За вклад в развитие музыкальной культуры» композитор и режиссер Ашот Филипп отметил высокий результат, который показали его подопечные на фестивале-конкурсе «Дорога в лето».

В данной школе обучают ребят эстрадному вокалу, современным танцам, акробатике, актерскому мастерству. Образовательная программа школы основана на многолетней практической работе и помогает раскрыть талант ребенка и привить новые профессиональные навыки.

VIII Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Дорога в лето» прошел при поддержке Международного Совета по танцам CID UNESCO.

Участие в конкурсе приняли более 40 творческих коллективов — это порядка 700 участников. Было показано около 100 номеров.

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