Историко-культурный фестиваль «Шкинь-опера» в Коломне посетили более 25 тыс человек

14 июня в усадьбе Бибиковых в селе Шкинь округа Коломна состоялся IV историко-культурный фестиваль «Шкинь-Опера». На фестивале побывали свыше 25 тыс. жителей и гостей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В этом году фестиваль посвятили 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, закрепившему выход России к Черному морю и ставшему символом триумфа русской армии, одержавшей победу над Османской империей.

В мероприятиях фестиваля приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, помощник президента РФ Владимир Мединский, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и другие официальные лица.

Специально для фестиваля была организована насыщенная культурно-просветительская программа: концерт на большой сцене с участием ведущих музыкальных и танцевальных ансамблей России, лектории, экскурсии, мастер-классы, книжные ярмарки и гастромаркеты.

Мероприятия прошли на мемориальной площади усадьбы с памятным обелиском генералам Бибиковым. Перед Свято-Духовским храмом организовали главную сцену фестиваля «Мировая опера». В научно-дипломатическом павильоне «Кабинет «на Северке» прошли тематические беседы и лекции. В VR-шатре можно было совершить виртуальное «Путешествие в 1774 год». Для маленьких посетителей работали детские площадки: «Музей Сельского Быта», «Штаб фельдмаршала Румянцева», «Суворовский редут». В рамках фестиваля состоялась книжная ярмарка.

В концертной программе фестиваля приняли участие коллективы Московской областной филармонии: Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», ансамбль «Русский тембр» (баянисты), солисты Елизавета Антонова и Людмила Боталова, а также музыкальные коллективы из разных регионов России: вокальный ансамбль «Джаз-Рандеву» Крымской государственной филармонии, Коломенский духовой оркестр, вокальный ансамбль «Вовремя» из Кемерово, Камерный оркестр Херсонской областной филармонии, Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов и другие. Завершил музыкальную программу Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого.

На площадке «Музей сельского быта» работала игровая площадка с историческими играми и прошли мастер-классы для детей и взрослых.

В музейном шатре «Штаб Румянцева» состоялись экскурсии по выставке «Русско-турецкая война 1768–1774 гг.: владельцы села Шкинь — участники войны и память о войне в архитектурных памятниках», лекции и дискуссионный клуб Государственного социально-гуманитарного университета. В работе музейного шатра принял участие Серпуховский историко-художественный музей.

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