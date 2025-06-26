Ирина Брондз рассказала о создании и развитии театра «Карамболь»

Основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Карамболь» Ирина Брондз рассказала о становлении коллектива, особенностях жанра семейного мюзикла и влиянии Северной столицы на свою творческую судьбу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Ирине Брондз сообщила, что театр стал главным делом ее жизни и появился благодаря неожиданному стечению обстоятельств. Она вспомнила, что театр был создан в 1990 году, в период перестройки, когда в Петербурге появилось много новых театров. По ее словам, коллективу удалось выжить и стать государственным благодаря поддержке зрителей.

Брондз отметила, что выросла в семье геофизиков в Днепропетровске, получила музыкальное образование и выбрала Ленинградскую консерваторию. После неудачной первой попытки поступления она год работала преподавателем в деревне, а затем все же стала студенткой консерватории. К детскому творчеству пришла через песни, которые исполняли известные артисты и детский хор радио и телевидения.

Среди авторов, чьи произведения ставились в «Карамболе», Брондз назвала Максима Дунаевского, Александра Зацепина и Мишеля Леграна. Особое место в репертуаре занимает мюзикл по фильму «Человек-амфибия» с музыкой Андрея Петрова. Для постановки были использованы оригинальные песни и новые стихи Юрия Энтина. Вдова композитора Наталья Ефимовна Петрова отметила, что Андрей Петров мечтал услышать свою музыку именно в таком исполнении.

При театре работает детская студия, где занятия бесплатные, но отбор проходит строго. Дети занимаются актерским мастерством, хореографией и вокалом, погружаясь в театральную атмосферу.

Брондз рассказала, что коллектив ждет реконструкции исторического здания театра, где проходят репетиции. Она подчеркнула, что Санкт-Петербург стал источником вдохновения для ее творчества и отметила, что без этого города театр «Карамболь» не появился бы.