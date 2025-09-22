Иосиф Пригожин не понял, почему SHAMAN снял свою кандидатуру с «Интервидения»

Иосиф Пригожин: SHAMAN не должен был отказываться от оценок на «Интервидении»

Российский представитель на международном конкурсе «Интервидение» Ярослав Дронов (SHAMAN) принял решение отказаться от оценок своего выступления. Подобное решение исполнителя вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Продюсер Иосиф Пригожин высказал свое мнение по этому поводу, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, композиция, представленная SHAMAN, была достойна внимания, однако уступала тем, что могли бы претендовать на первое место. Продюсер отметил, что Дронов продемонстрировал отличные вокальные данные и уверенно держался на сцене, тем не менее, из-за технических нюансов или, возможно, волнения, его выступление было не столь эффектным, как обычно.

Кроме того, он выразил недоумение относительно мотивации артиста отказаться от оценивания и, таким образом, выйти из соревновательной борьбы за первенство в международном песенном конкурсе.

«Напротив, мне было очень интересно, как оценит именно международное жюри выступление российского участника. По этой причине я не совсем понимаю, зачем Ярослав отказался от оценок», — подчеркнул Пригожин.

Продюсер выразил надежду на то, что в будущем у артиста еще будет возможность представлять РФ на последующих конкурсах «Интервидения».

Победителем прошедшего международного музыкального конкурса «Интервидение» стал участник из Вьетнама Дык Фук, набравший в сумме 422 балла. В качестве награды он получил хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 миллионов рублей.

