Instasamka обвинила Дору в постановке с человеком-пауком для «отмыва репутации»

Блогер Instasamka (Дарья Зотеева) в своем Telegram-канале заявила, что певица Дора (Дарья Шиханова) пытается отмыться от слов звезды про нее. Для этого она якобы использует историю с проникновением сталкера в ее квартиру в Москве.

Зотеева заявила, что сняла фильм-разоблачение на Дору и ее подругу, певицу Мэйби Бейби (Викторию Лысюк). После его выхода артисткам, по словам исполнительницы, «уже ничего не поможет». Продолжительность картины составит около 3 часов.

Instasamka заявила, что не верит Доре по поводу ее истории со сталкером, залезшим в квартиру.

«Дора, кому ты н**** нужна лезть к тебе домой, боже…» — написала Зотеева.

6 октября в Москве полицейские задержали 35-летнего Руслана Г. Он купил костюм человека-паука на маркетплейсе и залез в квартиру Доры. Та вызвала полицию.

