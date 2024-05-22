Инстасамка не споет про мамонтенка: артистку вычеркнули из выступления на 1 июня

Инстасамку вычеркнули из программы концерта в Кремле в День защиты детей

Певицу Дарью Зотееву, более известную как Инстасамка, вычеркнули из программы предстоящего концерта в Кремлевском дворце в столице, он пройдет в День защиты детей, сообщает Mash .

На благотворительное шоу в Кремль артистку позвал один из организаторов. Инстасамка согласилась, она должна была спеть песню про мамонтенка. Но что-то поменялась в планах, и в последний момент певицу вычеркнули из программы.

При этом команде артистки ничего не сказали. Как отметил директор Инстасамки, ради этого концерта певица отказала двум заказчикам на 1 июня, она лишились минимум 12 млн рублей.

На сегодняшний день Зотеевой в официальном списке на сайте нет. Организаторы уточнили, что перечень выступающих уже утвержден, вопрос по данной теме закрыт. Для детей в Кремлевском дворце споют Лариса Долина, Niletto, Дима Билан, Валя Карнавал и другие артисты.