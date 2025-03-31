«Иногда каналы перерастают своих ведущих»: Эрнст высказался об уходе Малахова

Эрнст заявил, что не жалеет об уходе Малахова с Первого канала

«От нас когда-то ушли Петросян, Малахов, Кизяков, кто-то еще, кого уже и не вспомню. Помню старую песню „Наутилуса“ с замечательной фразой: „Спасибо, что ты ушла“. Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих», — сказал Эрнст.

Телеведущий завершил работу на рейтинговом шоу «Пусть говорят» и покинул Первый канал в 2017 году. Тогда это вызвало большой резонанс, зрители долго обсуждали событие.

25 марта Малахов приехал на церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Траурные мероприятия проходили в храме святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Она ушла из жизни в 85 лет после долгой болезни.