сегодня в 07:37

Имущество актера, сыгравшего Полежайкина в «Папиных дочках», объявили в розыск

Актер сериала «Папины дочки» Михаил Казаков задолжал по кредитам. Его имущество объявили в розыск, сообщает ТАСС .

Сумма долга по кредитным платежам превышает 1,4 млн рублей. Он объявлен в розыск спецподразделением Федеральной службы судебных приставов.

Объектом розыска стало имущества актера. О чем именно идет речь, в материалах судебных приставов не указано.

Уточняется, что у Казакова есть задолженность почти на 2 млн рублей, из них более 1,4 млн рублей — неоплаченные кредиты.

Казакова прославился, сыграв роль Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки».

