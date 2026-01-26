Имущество актера, сыгравшего Полежайкина в «Папиных дочках», объявили в розыск
Фото - © Кадр из сериала «Папины дочки»
Актер сериала «Папины дочки» Михаил Казаков задолжал по кредитам. Его имущество объявили в розыск, сообщает ТАСС.
Сумма долга по кредитным платежам превышает 1,4 млн рублей. Он объявлен в розыск спецподразделением Федеральной службы судебных приставов.
Объектом розыска стало имущества актера. О чем именно идет речь, в материалах судебных приставов не указано.
Уточняется, что у Казакова есть задолженность почти на 2 млн рублей, из них более 1,4 млн рублей — неоплаченные кредиты.
Казакова прославился, сыграв роль Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки».
