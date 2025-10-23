Им 2,6 тыс лет: в Турции нашли уникальные древние курганы

В древнем городе Керкенес в Центральной Анатолии в Турции археологи обнаружили уникальные погребальные сооружения, их возраст может составлять около 2,6 тыс. лет. Находка может кардинально изменить современные знания о времени появления тюрков в этом регионе, сообщает «Царьград» .

Как уточняет новостной портал Planet Today, круглое каменное сооружение диаметром в 60 м напоминает памятники Центральной Азии и может говорить о прототюркских группах в Анатолии примерно в VI веке до нашей эры, что на 2 тыс. лет раньше известной до этого датировки. Открытие сделали исследователи под руководством профессора Шевкета Денмеза.

Ранее археологи нашли в восточной части Хорватии скелеты 7 человек, предположительно, это останки римских солдат. Они могли пать в битве при Мурсе в 260 году нашей эры. Среди найденных — четверо молодых и трое мужчин средних лет.

Экспертиза костей выявила широкий спектр повреждений, в том числе следы ударов тупым предметом в области лба, сломанные ребра и проникающие раны. У всех семерых наблюдались признаки образования новой костной ткани на внутренней поверхности грудной клетки, что, вероятно, свидетельствует о предшествующих респираторных заболеваниях. Генетический анализ дал однозначное подтверждение.

