Игорь Бутман, Полина Гагарина, Алексей Гуськов и другие артисты выступят в Ленинском округе

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе 17 и 18 августа пройдет юбилейный, десятый, Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» под руководством народного артиста России Игоря Бутмана, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Хэдлайнерами мероприятия станут известные джазовые и эстрадные исполнители, актеры и музыканты. Они представят свои программы на двух сценах под открытым небом в обстановке исторической усадьбы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа.

«Джаз стал неотъемлемой частью музея-заповедника. Для гостей приготовлено множество сюрпризов. Второй год подряд на фестивале будут работать сразу две сцены. Мы представим театрально-музыкальный спектакль: вместе с актёром Алексеем Гуськовым и Московским джазовым оркестром покажем наш „Джаз от первого лица“, посвящённый 100-летию российского джаза. Также на фестивале выступят артисты, которых зрители не привыкли видеть в джазовом амплуа, например, Полина Гагарина. Свои программы представят проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и многие другие», — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника Евгения Сарамуда.

Символично, что атмосферный семейный джазовый фестиваль празднует свой 10-летний юбилей в Год Семьи.

«Для нас большая честь уже много лет подряд принимать на нашей территории один из лучших джазовых опен-эйров России. С каждым годом программа фестиваля становится все интереснее и разнообразнее. Жители и гости Ленинского округа приезжают сюда целыми семьями за особой атмосферой, которую создают и красивая природа, и старинная усадьба, и живое исполнение прекрасной музыки», — приводит пресс-служба слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Кроме музыкальной программы, на фестивале будут организованы мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, спортивные активности, маркет, фудкорт и многое другое.

Добавим, что «Jazzовые сезоны» проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

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