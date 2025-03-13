И певец, и гонщик: Валерий Меладзе получил штрафы за быструю езду в Москве

Певец Валерий Меладзе во время последнего приезда в Москву получил 3 штрафа за превышение скорости. Правонарушения были совершены в центре города на элитных Mercedes-Benz с номерами 525, сообщает SHOT .

Первое превышение скорости камеры зафиксировали на Можайском шоссе. Правонарушение было совершено на Mercedes-Benz G-классе.

Во второй раз певец превысил допустимую скорость рядом с гостиницей «Украина» на Кутузовском проспекте. В третий раз Меладзе нарушил скоростной режим на Варшавском шоссе. Однако там это было сделано уже на другой машине — Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC. У обоих авто артиста номера 525.

Также исполнитель останавливался в неположенном месте, за это тоже получил штраф. Суммарно он оплатил штрафов на 7 тыс. рублей.

Ранее у Меладзе обнаружили элитный трехэтажный особняк в закрытом жилом комплексе «Миллениум-парк» в Московской области.