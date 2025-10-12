Худруководитель ЦДРИ Энгилиса Погорелова умерла в возрасте 91 года

Ей был 91 год.

Погорелова посвятила ЦДРИ свыше 60 лет. Она начинала трудиться в доме завсекцией по работе с творческой молодежью, позже была избрана директором — художественным руководителем. С 2015 года она занимала должность председателя правления ЦДРИ.

Прощание с Погореловой пройдет 14 октября, начало в 12:00. Церемония состоится в Большом зале ЦДРИ.

Также в ЦДРИ отметили, что для многих артистов Погорелова стала «творческой мамой». Они делали с ней первые шаги на сцене, а потом приобретали популярность у зрителей.

