Худрук Московского академического театра возглавил судей балетного конкурса

Художественный руководитель Московского областного академического театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев возглавил судейскую коллегию Международного балетного конкурса «Word Ballet & Dance Grand Prix Mongolia 2024», об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Балетный конкурс проходит в Улан-Баторе с 22 по 29 апреля. Его завершением станет гала-концерт при участии звезд мировой балетной сцены. «Word Ballet & Dance Grand Prix Mongolia 2024» является одним из самых престижных конкурсов в мире, предоставляющим танцорам и начинающим артистам возможность продемонстрировать свои достижения на мировой сцене.

Народный артист СССР Вячеслав Гордеев является создателем и руководителем Московского областного государственного академического театра «Русский Балет». Труппа театра под его руководством гастролирует не только по городам России, но и за рубежом, исполняя шедевры классического наследия и современную хореографию.

Театр «Русский Балет» отмечен наградами РФ и является обладателем национальной театральной премии имени Волкова.

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