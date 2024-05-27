Худрук филармонии джазовой музыки Голощекин признался в любви к Петербургу

Худрук Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давид Голощекин родился в Москве, но решил обосноваться в Северной столице. По его словам, в этом городе его вдохновляют старинные кварталы и исторические дома, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Народный артист России считает, что мегаполис ничуть не уступает крупным европейским столицам. Голощекин отметил, что в летний сезон Петербург славится музыкальными фестивалями, среди которых «Свинг белой ночи» и «Опера — всем».

«Петербург всегда имел огромное значение для классической академической музыки. При этом у нас привечают все музыкальные жанры — и классику, и рок-музыку, и джаз», — поделился он.

Джазовый музыкант добавил, что всегда старается помочь молодым и талантливым артистам реализовать свой потенциал.